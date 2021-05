José Mourinho é o novo treinador da AS Roma

O treinador português José Mourinho foi esta terça-feira anunciado como novo treinador da AS Roma. A informação é avançada pelo clube italiano na rede social Twitter.

José Mourinho tinha sido despedido do Tottenham e estava sem clube há cerca de duas semanas.



O português sucede ao também luso Paulo Fonseca, que já tinha anunciado a saída no final da presente temporada.



O diretor desportivo da equipa italiana, Tiago Pinto, já comentou a chegada do técnico português à Roma e está "extremamente convencido de que" o treinador é a "escolha perfeita para o projeto a curto e longo prazo".