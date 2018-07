Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho em guerra no Manchester United

Técnico pediu cinco reforços, mas ainda não recebeu nenhum.

Por Raul Teixeira | 09:24

José Mourinho está descontente com a equipa que tem neste momento à disposição no Man. United. "Esta não é a minha equipa, nem sequer metade, nem sequer 30%. Se eu fosse adepto, não gastaria o meu dinheiro para ver esta equipa", disse o técnico dos 'red devils', depois da derrota de domingo, por 4-1, com o Liverpool em jogo da International Champions Cup, em Michigan (EUA).



Segundo o 'Special One' "foi feita uma lista de cinco jogadores" de forma a reforçar a equipa, mas o treinador português já só espera que "chegue um dos cinco nomes" a Old Trafford.



Até ao momento, neste defeso, os 'red devils' contrataram Fred (Shakhtar), Dalot (FC Porto) e Lee Grant (Stoke City).



Questionado na conferência de imprensa sobre as ausências de Matic e Martial durante a pré-temporada, o treinador explicou que o médio sérvio foi operado, enquanto o francês é esperado depois de ter sido pai.