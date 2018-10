Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho empata antes de receber a Juventus

CR7 regressa a Manchester na próxima jornada.

Por Filipe António Ferreira | 08:59

Manchester United e Valência empataram esta terça-feira (0-0) em jogo do Grupo H da Liga dos Campeões. A equipa de José Mourinho continua sem perder na prova antes de receber na próxima jornada Cristiano Ronaldo e a Juventus.



A equipa da casa foi quase sempre a mais perigosa, apesar da turbulência vivida durante a semana. Do outro lado, a formação espanhola que teve em Gonçalo Guedes (jogou 82’) um dos mais inconformados. O jogo começou mais de cinco minutos depois da hora devido ao trânsito que se fez sentir em Manchester e que atrasou a chegada do autocarro da equipa do... Manchester United.



José Mourinho alcançou um registo negativo: quarto jogo consecutivo em casa (todas as competições) sem vencer. Na próxima jornada, Cristiano Ronaldo regressa a uma casa que conhece bem. O craque português representou o Manchester United seis temporadas.