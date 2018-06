José Mourinho faz previsões para o Mundial e coloca Portugal nas meias-finais

Técnico acredita no sucesso da equipa portuguesa na Rússia.

13:26

José Mourinho, treinador português, fez as suas previsões para o Mundial 2018 e revelou quais as seleções que acredita que podem ir longe, colocando Portugal nas meias-finais.



Segundo avança o canal de televisão RT, o técnico do Manchester United prevê que, para além da seleção portuguesa, as outras três comitivas que vão alcançar pelo menos as meias-finais são o Brasil, a Alemanha e a Argentina.



O treinador diz que Portugal vai derrotar o Uruguai nos oitavos de final e a França nos quartos de final, com a equipa das quinas a ter depois encontro marcado com o Brasil nas 'meias'.

Recorde-se que a seleção portuguesa faz a sua estreia no Mundial já esta sexta-feira, num primeiro encontro diante da comitiva da Espanha.