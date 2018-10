Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho ilibado de ter utilizado linguagem insultuosa

Acusação está relacionada com um "incidente ocorrido no fim do jogo entre o Manchester United e o Newcastle".

17:09

O português José Mourinho, treinador do Manchester United, foi ilibado da acusação de ter utilizado linguagem insultuosa no jogo com o Newcastle, anunciou hoje a Federação Inglesa de Futebol (FA).



"Uma acusação contra José Mourinho, por, alegadamente, ter utilizado linguagem com teor abusivo e/ou insultuoso foi dada como não provada, em consequência de uma audiência realizada hoje, no âmbito de uma comissão regulatória independente", informou o organismo federativo.



A FA esclareceu que a acusação está relacionada com um "incidente ocorrido no fim do jogo entre o Manchester United e o Newcastle", da oitava jornada da Liga inglesa, que a equipa orientada por José Mourinho venceu por 3-2, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 2-0.



As razões do painel que considerou não ter ficado provado que o técnico utilizou linguagem imprópria -- dirigindo-se, em português, a um operador de câmara que efetuava a cobertura televisiva do jogo -- serão conhecidas em breve e a decisão é passível de recurso.