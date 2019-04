Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho: “Jogos sim touradas não”

Técnico português elogia Bruno Lage mas recusa comparações.

08:19

Sem clube e à espera de uma proposta que o motive, José Mourinho garantiu esta segunda-feira que acompanha o futebol português.



"Os jogos sim, as ‘touradas’ não", referiu o treinador à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que termina hoje em Portimão.



"Quando falo de ‘touradas’ não falo de tauromaquia, mas de coisas que se passam no nosso futebol. Se acompanho os jogos enquanto trabalho, imagine-se quando não estou e tenho mais tempo", referiu o técnico, que considera que o Sporting joga a sua época no dérbi com o Benfica, amanhã, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.



"O Benfica tem coisas maiores que pode ganhar, como o campeonato e a Liga Europa, enquanto que o Sporting ou ganha a Taça ou não ganha nada. Conseguirá o Benfica igualar o Sporting em motivação e superar-se? Veremos", considerou Mourinho, que elogiou as qualidades do treinador do Benfica, Bruno Lage, recusando comparações.



Já sobre o FC Porto, admite que "tem hipóteses de ganhar a eliminatória com o Liverpool".



O técnico, que está sem clube desde que foi dispensado do Manchester United, assumiu que gostaria de voltar a treinar na próxima época, mas teria de ser "um clube e uma competição" que o motive.



Em Portugal, apenas deseja treinar a Seleção. "O Fernando que não se preocupe que não estou interessado agora nem nos próximos tempos", brincou.



O selecionador nacional também participou no fórum e assumiu que "o principal desafio é estar no Europeu", apesar dos empates com a Ucrânia e a Sérvia.