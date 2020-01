José Mourinho quer Gedson Fernandes esta semana

José Mourinho quer contar com Gedson Fernandes já esta semana, com Benfica e Tottenham praticamente de acordo quanto aos moldes do empréstimo, que terá a duração de 18 meses (ano e meio) e uma cláusula de opção de 60 milhões de euros.Com apenas algumas arestas por limar para a oficialização do empréstimo, José Mourinho já fez saber que quer contar com o jogador o mais rapidamente possível. Daí que o médio, de 21 anos, já esteja a preparar a viagem para Inglaterra.Segundo oapurou, Gedson apresenta-se no Tottenham ainda esta semana. Apesar de se tratar de um empréstimo, o médio internacional português terá de fazer exames médicos.Mourinho acredita que pode moldar e rentabilizar o jovem jogador. Se tal acontecer, o Tottenham acabará por acionar a cláusula de opção no termo do empréstimo. Gedson é representado pelo agente Miguel Pinho (tem contrato até 2021), mas foi a intervenção de Jorge Mendes que se revelou decisiva. Aliás, estes dois empresários tratam também da transferência do sportinguista Bruno Fernandes para o Manchester United.O médio tem contrato com o Benfica até 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. No entanto foi perdendo protagonismo na equipa de Bruno Lage e foi dado como transferível.O Benfica encara este empréstimo como uma possibilidade de fazer, mesmo assim, um encaixe financeiro significativo.Além disso, as águias acedem a um pedido do jogador, que tinha manifestado o desejo de alinhar na Premier League."No início foi complicado, porque jogava numa posição diferente e tive de adaptar-me a a lateral; aprendi muitas coisas novas, perdi outras caraterísticas, mas liguei-me ao conselho do meu pai: ‘Estás para ajudar a equipa, ser mais um a acrescentar", disse André Almeida, em entrevista à Benfica Play.O colombiano Yony González assinou na sexta-feira pelo Benfica mas ainda não é certa a sua inclusão no plantel. O atacante deve ser testado no Seixal até final do mês antes de ser tomada uma decisão final.O marroquino Adel Taarabt deve regressar ao onze amanhã no jogo com o Rio Ave para os quartos de final da Taça de Portugal. O médio cumpriu um jogo de castigo, na vitória encarnada com o Aves (2-1).