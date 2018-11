Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho sem reforços no Manchester United

Português em conflito com a direção do clube inglês.

Por Ricardo Miguel Costa e M.P. | 08:31

A tensão entre José Mourinho e a direção do Manchester United continua a aumentar.



Durante o mercado de verão, o treinador português apontou como principais alvos Toby Alderweireld (Tottenham), Jerome Boateng (Bayern Munique) e Harry Maguire (Leicester City), para reforçar o eixo defensivo.



As contratações foram negadas pela direção do Manchester United, o que levou ao descontentamento de José Mourinho, avança a imprensa inglesa.



No próximo mercado de janeiro, a direção do clube vai continuar a ter a última palavra sobre qualquer possível reforço. Deste modo, o português poderá não ter, novamente, os reforços que deseja para o plantel.



A defesa tem sido a maior dor de cabeça para José Mourinho.



Os ‘red devils’ já sofreram 17 golos em apenas 10 jogos na Liga inglesa, e estão na oitava posição do campeonato.