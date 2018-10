Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho traído e polémico em Inglaterra

Man. United empata com o Chelsea (2-2), em Londres.

Por Mário Morgado Ribeiro | 06:00

Clássico escaldante em Stamford Bridge, mas injusto para o Man. United. Os ‘red devils’ permitiram ao Chelsea resgatar um ponto (2-2) no período de descontos, em jogo do campeonato inglês.



No regresso a uma casa que bem conhece, José Mourinho viu os ‘blues’ chegarem à vantagem através de Rudiger, aos 21 minutos. A crise no Man. United parecia estar de volta, mas na 2ª parte um inspirado Martial permitiu aos ‘red devils’ mudar o rumo do jogo com dois golos, aos 55’ e 72’.



Só que no último lance do jogo (90+6’), Barkley obrigou à divisão pontual. Nos festejos, um elemento do staff do Chelsea provocou Mourinho, que rapidamente o enfrentou e os ânimos aqueceram junto à zona do túnel de acesso ao relvado. A confusão ficou resolvida com um abraço entre o português e Sarri, técnico dos londrinos.



No final do jogo, Mourinho ergueu três dedos para recordar aos adeptos do Chelsea, que o apupavam, os três campeonatos que conquistou pelos ‘blues’.



O empate afasta o Chelsea da liderança, uma vezque o Man. Ciy goleou o Burnley (5-0) com um golo de Bernardo Silva, e o Liverpool venceu em casa do Huddersfield (1-0).