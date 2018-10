Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Peseiro: “Contribuí para a reabilitação do clube”

Treinador do Sporting não tem problemas em assumir que foi importante na reconstrução.

Por Mário Morgado Ribeiro | 10:03

José Peseiro foi perentório e não esteve com falsas modéstias para assumir a sua importância nesta nova versão do Sporting. "Aceitei o desafio com espírito de missão, com muita responsabilidade e ambição. Contribuí para a reabilitação deste clube e desta equipa. Sabemos o que sofremos até agora para cumprir com isso. Estamos em todas as provas e em condições de as vencer. Demonstrámos uma grande capacidade de união, de trabalhar num clima que não foi muito simpático e é muitas vezes adverso", afirmou o técnico leonino na antevisão do jogo com o Boavista, este domingo às 20h00, no Estádio José Alvalade.



A prioridade mantém-se na conquista do campeonato, mas para continuar essa caminhada há que ganhar aos axadrezados. "Temos qualidade para vencer o Boavista, mas temos de o demonstrar em campo. Temos de estar focados. Sabemos o que temos de cumprir em tarefas individuais e coletivas. Vencer é uma obrigatoriedade e uma responsabilidade. Somos favoritos no jogo, sem dúvida nenhuma e queremos manter a luta pelo título."



Peseiro garante que os jogadores do Sporting estão cientes das exigências da massa associativa. "Quem está aqui tem de sentir essa exigência, tem noção da exigência que vem da sua história, do poder que o clube tem no futebol português e internacional. Temos pedido tolerância para crescermos num clube que foi reabilitado. Com o Arsenal as pessoas apoiaram durante todo o jogo, mesmo em momentos em que não fizemos o que queríamos fazer. Essa exigência sente-se mas também sentimos o apoio, mesmo havendo algum desconforto por não temos vencido. Foi difícil, mas queríamos vencer. Não ficamos felizes por perder. Nunca!", disse.



Até ao momento, oito jogadores sofreram lesões musculares. Nada que preocupe José Peseiro. "Não têm gravidade. No alto rendimento a lesão está próxima, por isso os clubes investem nos departamentos médicos."



Dost treina hoje para saber se vai a jogo

Bas Dost ainda vai treinar hoje para saber se está em condições de defrontar o Boavista. "Deu boas indicações esta semana", disse José Peseiro na antevisão do jogo.