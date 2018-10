Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Peseiro insiste em Nani

Extremo vai manter-se no onze em Portimão com a braçadeira de capitão. Jovem Jovane Cabral continua a ser suplente de luxo.

Por Mário Figueiredo | 09:51

José Peseiro volta a insistir em Nani, que mantém a titularidade no jogo de domingo (20h00, SportTV1) em Portimão, relegando a revelação Jovane Cabral para o banco de suplentes, apurou o CM.



Nani recuperou a titularidade frente ao Vorskla (triunfo por 2-1), depois de ter sido castigado e ter ficado na bancada no jogo com o Marítimo (2-0), na sequência do comportamento incorreto que teve após ter sido substituído em Braga. E apesar de ter feito uma exibição discreta na Ucrânia, será o titular frente ao Portimonense.



Uma decisão ponderada pelo técnico, que tem defendido uma integração progressiva de Jovane Cabral na equipa principal. O jovem extremo de 20 anos tem sido determinante nas vitórias da equipa leonina, marcou o golo do triunfo frente ao Vorskla, mas terá de se contentar com o banco de suplentes.



Segundo o CM apurou, José Peseiro deposita grandes esperanças no jovem e acredita que pode ser mais útil à equipa ao saltar do banco, beneficiando do desgaste já existente nas defesas adversárias para agitar e marcar golos. Jovane alinhou em cinco jogos da Liga e apontou um golo. Mas é na Liga Europa que se tem mostrado, com dois golos em duas partidas (Vorskla e Qarabag).



Além disso, Peseiro pretende utilizar a experiência do internacional Nani e rentabilizar um dos jogadores mais caros do plantel leonino.



Descontentamento com a Federação

O Sporting está descontente com a exigência da Federação de não ter permitido que o jogo com o Portimonense fosse disputado na segunda-feira. É algo que está institucionalizado entre os clubes. Quem disputa a Liga Europa (quinta-feira) adia os jogos de forma descansar o mesmo que os outros. A FPF exige a concentração dos jogadores selecionados na segunda-feira, o que obriga a que uma equipa que fez quase 8 mil km tenha menos descanso. E o Sporting só tem um convocado: Bruno Fernandes.