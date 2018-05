José Peseiro já não é treinador do Vitória de Guimarães

Clube fala em saída por "mútuo acordo".

15.05.18

José Peseiro já não é treinador do Vitória, confirmando-se assim a notícia avançada porna edição do passado domingo.O clube vimaranense oficializou a saída através de um comunicado publicado no site oficial, adiantando que "a SAD e a equipa técnica liderada por José Peseiro, entenderam, por mútuo acordo, terminar a ligação iniciada em fevereiro de 2018"."A administração agradece o profissionalismo, a dedicação e a lealdade que José Peseiro e a sua equipa demonstraram ao longo do período que comandaram a principal equipa profissional de futebol do Vitória", pode ler-se ainda no comunicado dos minhotos.