José Peseiro não arriscar utilizar 'lesionados' na Liga Europa

Bas Dost, Mathieu e Raphinha fora das contas do técnico para a Liga Europa.

Por Mário Figueiredo | 08:25

José Peseiro não vai arriscar a utilização de nenhum dos jogadores que estão na fase final da recuperação no jogo com o Arsenal, da terceira jornada do grupo E da Liga Europa, que se disputa na quinta-feira em Alvalade, apurou o CM.



Se o goleador holandês Bas Dost e defesa-central Mathieu já não entravam nas contas do técnico para a partida com os ingleses, o mesmo não acontecia com Raphinha. O jovem extremo brasileiro, de 22 anos, está a recuperar de um problema muscular no adutor da coxa esquerda. O tratamento já está numa fase final e até poderia ser convocado para o jogo de quinta-feira, mas a sua condição física está a ser gerida com pinças.



O departamento médico leonino e José Peseiro não querem antecipar um regresso que pode resultar numa paragem ainda mais longa. Aliás, foi precisamente isso que aconteceu com o holandês Bas Dost. O avançado já parecia recuperado e teve uma recaída no jogo com o V. Setúbal (vitória por 2-1), da 2ª jornada, saindo ao intervalo. Está parado desde esse jogo disputado a 18 de agosto.



Além disso, apesar de Raphinha ser um valor seguro da equipa, José Peseiro tem alternativas válidas para a posição. Tem Nani, Jovane Cabral, Acuña e até Carlos Mané, jogador que fez o segundo jogo esta temporada frente ao Loures para a Taça de Portugal.



Certo é que o jogo com o Arsenal será marcado pelo regresso à titularidade do guarda-redes Salin, dos defesas Ristovski, Coates e Acuña (tem jogado a defesa-esquerdo), do médio Battaglia e do atacante Montero, todos poupados na Taça.



PORMENORES

Wendel regressa

O médio Wendel já foi reintegrado na equipa do Sporting. Depois de ter chegado atrasado do Brasil e posto a treinar com a equipa de sub-23, o brasileiro está de volta ao plantel principal, apurou o CM.



Nani confiante

"Temos ambição em todos os troféus, mas a prioridade é ganhar o campeonato", disse Nani em entrevista à revista ‘Four Four Two’, em que elogiou Peseiro: "É um treinador que me diz muito."



Douglas

O central brasileiro Douglas já rescindiu o contrato com o Sporting a 30 de junho, revelou fonte dos leões. O defesa foi contratado em 2016 e teve um controlo antidoping positivo em 2017.