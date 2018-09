Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Peseiro passa mensagem de confiança após primeira derrota da época

Treinador do Sporting minimizou derrota em Braga e elogiou o grupo.

Por Mário Figueiredo | 08:35

José Peseiro passou uma mensagem de confiança ao plantel leonino, depois da primeira derrota da temporada, em Braga (1-0), apurou o Correio da Manhã.



O treinador do Sporting enalteceu a exibição da equipa em Braga e lamentou apenas o resultado, deixando claro que o triunfo poderia ter sido dos leões, que tiveram oportunidades para fazer golos.



O CM sabe que José Peseiro gostou das rotinas demonstradas pela equipa e da forma como anularam os pontos fortes dos bracarenses. Por isso, fez questão de frisar, perante o grupo de trabalho, que a equipa leonina fez o suficiente para sair de Braga com outro resultado.



Peseiro não quer que esta derrota afete o grupo psicologicamente, até porque a exibição não foi negativa. E é nesta base que o técnico tem trabalhado esta semana com vista à partida de amanhã (21h00, Sport TV1) com o Marítimo.

O treinador leonino pretende que a equipa regresse às vitórias frente aos insulares e, sabe o CM, não vai mexer no onze. Vai apostar nos mesmos jogadores que alinharam frente ao Sp. Braga.



A boa notícia desta quinta-feira foi mesmo a recuperação de Coates, defesa-central que saiu do jogo tocado e estava em dúvida. Está apto para o jogo e fará dupla com André Pinto no eixo da defesa.



Certo é que José Peseiro não vai poder contar para o jogo com o Marítimo com o avançado holandês Bas Dost, o médio brasileiro Wendel e o central francês Mathieu, que continuaram esta quinta-feira a fazer tratamento às respetivas mazelas.