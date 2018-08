Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Peseiro: “Preparei a equipa sem Bas Dost”

Avançado holandês é ausência confirmada para o dérbi na Luz.

Por Raul Teixeira | 01:30

"O Bas Dost não vai estar presente. Temos outras alternativas que são boas e nas quais confio muito, e a equipa e os nossos adeptos também. Desde terça-feira que sabíamos que dificilmente o Bas Dost jogaria e preparámos a equipa em função disso", disse esta sexta-feira José Peseiro, técnico do Sporting, em conferência de imprensa antes do jogo grande, com o Benfica, relativo à terceira jornada do campeonato.



O treinador dos leões foi direto quando questionado sobre a relevância das várias ausências - para além de Bas Dost, Viviano e Carlos Mané ficaram de fora da convocatória por lesão - e acrescentou: "É bom e importante ter os melhores jogadores à disposição, mas não vale a pena lamentarmo-nos por isso. Temos jogadores em quem confiamos para sairmos da Luz com os três pontos."



Diaby e Gudelj foram os últimos reforços a chegar a Alvalade mas também não entram nas contas. "Qualquer um deles não estava a competir há mais de um mês e não vão ser opção", adiantou o treinador leonino.



Depois de os verdes-e-brancos não terem conseguido vencer nos últimos cinco embates com o rival, José Peseiro destacou a importância de não desperdiçar pontos fora de casa: "Sabemos o quão difícil é ganhar na Luz. Uma vitória num jogo destes vale muito mais que três pontos. Sabemos o nível deste jogo e o que representa em termos históricos. É o grande dérbi no nosso país e dá uma satisfação e alegria muito grandes a qualquer um dos clubes que vence. Estamos ‘ilusionados’ e com a ambição", disse.



Para José Peseiro, o facto de o rival já estar a jogar em outras competições (Champions) não é um fator "pouco decisivo". José Peseiro não confirmou ainda se Jovane Cabral, que tem dado boa conta de si, será titular: "Amanhã [hoje] verão quem é titular."