José Sá expulso após derrota do FC Porto contra o Paços de Ferreira

Guarda-redes viu ser-lhe apresentado o cartão vermelho após proferiri algumas palavras ao árbitro Bruno Paixão.

07:37

No final do jogo entre o FC Porto e o Paços de Ferreira, na Mata Real, José Sá, guarda-redes dos dragões, foi expulso e viu o cartão vermelho ser-lhe apresentado diretamente.



Na origem desta situação terão estado palavras do jogador ao árbitro Bruno Paixão no final da partida que ditou a primeira derrota do FC Porto na Liga por 1-0.