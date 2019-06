Jota quer garantias para renovar com o Benfica

Jota é o jogador que se segue no processo de renovações do Benfica. Contudo, um novo vínculo do avançado de 20 anos está dependente de um conjunto de garantias que lhe permita ser uma verdadeira aposta na nova temporada, apurou oLuís Filipe Vieira já tentou renovar com o campeão da Europa de sub-19, mas as negociações não chegaram a bom termo. O Benfica quer também dobrar a cláusula de rescisão, que nesta altura se situa nuns ‘acessíveis’ 30 milhões de euros.Apesar de Jota e o seu representante (Carlos Gonçalves) quererem também uma revisão em termos de salários, essa não é a principal razão para a nega do jogador, que tem contrato com as águias até junho de 2022.João Filipe (Jota alcunha futebolística) quer ser uma aposta consistente à semelhança daquilo que João Félix acabou por ser na última temporada, principalmente com a chegada de Bruno Lage ao comando técnico da equipa.Jota foi apenas incorporado na equipa principal em janeiro (tal como Ferro, Florentino e Zlobin). Esteve em seis jogos (103 minutos).A pouca utilização no plantel principal terá também contribuído para uma mudança de empresário. O jogador era representado por Jorge Mendes mas optou por passar a ser agenciado por Carlos Gonçalves.Na última assembleia-geral do clube, Luís Filipe Vieira admitiu que já foi apresentada uma proposta de renovação, mas que ainda não houve acordo.Para além de Jota, a SAD do Benfica está a trabalhar nas renovações de Rúben Dias e Florentino, também produtos do Seixal. Estes processos estão, contudo, numa fase bem mais adiantada.Alfa Semedo, jogador do Benfica que esteve emprestado ao Espanhol, está autorizado a procurar clube. O médio, que tem contrato até 2023, não entra nos planos de Bruno Lage.Chiquinho, jogador do Moreirense, já não foge ao Benfica, mas a transferência será apenas oficializada no primeiro dia de trabalho da nova época, 1 de julho. Depois da excelente época em Moreira de Cónegos, os encarnados acionaram a cláusula de recompra.Adel Taarabt já prepara a próxima época. O jogador de 30 anos, recuperado por Bruno Lage, tem publicado algumas fotos nas redes sociais a treinar-se. O marroquino aparenta querer mostrar serviço e tem aproveitado as férias para manter a boa forma.