Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovane Cabral é arma secreta do Sporting em Braga

Jovem extremo tem agarrado as oportunidades sempre que entra em campo, com golos ou com assistências.

Por Mário Figueiredo | 09:59

Jovane Cabral é a arma secreta de José Peseiro para o jogo desta segunda-feira (20h15, SportTV1) frente ao Sp. Braga, partida decisiva para qualquer uma das equipas se manter na liderança da Liga.



Os leões terão pela frente um Sp. Braga forte e totalmente concentrado na Liga, depois de ter sido eliminado na Liga Europa, ficando de fora da fase de grupos. Os dois clubes continuam sem perder na Liga, com 10 pontos. Quem ganhar mantém a liderança.



Este será mais um teste difícil para a equipa do Sporting, que continua sem contar com Bas Dost, Mathieu e Wendel. Segundo o CM apurou, José Peseiro não vai mexer na equipa (troca apenas o lesionado Mathieu por André Pinto). O jovem Jovane vai continuar no banco, mas será a arma secreta.



Sem espaço na equipa principal devido ao bom momento de forma de Nani e Raphinha, Jovane terá de aguardar pela sua oportunidade. Para já é o talismã e a arma secreta. Sempre que entra tem-se revelado decisivo na equipa, quer com golos, quer com assistências.



Possante, veloz e irreverente, o jogador tem aproveitado da melhor maneira o desgaste físico dos adversários e tem demonstrado grande talento. Tem recebido rasgados elogios do treinador e já se mostrou na Liga Europa, com um golo sobre o Qarabag na vitória por 2-0, na passada quinta-feira.



Lesão afasta Mathieu dos relvados

Tal como o CM noticiou, Mathieu não fará parte dos convocados do Sporting para Braga, devido à lesão muscular na perna esquerda contraída na partida com o Qarabag. Após a realização de exames médicos complementares é certo que deverá parar pelo menos três semanas.



Dedicar a vitória a Varandas

O plantel do Sporting pretende obter uma vitória em Braga que mantenha a equipa no primeiro lugar da Liga e dedicá-la ao presidente Frederico Varandas, que estará nas bancadas, naquele que é o seu primeiro jogo como líder do clube a contar para o campeonato.