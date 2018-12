Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovane ‘pede’ lugar no onze do Sporting

Pode jogar de início frente ao Desportivo das Aves, na posição de Diaby.

Por Mário Pereira | 08:56

Jovane Cabral poderá ganhar lugar como titular da equipa do Sporting já no próximo jogo, frente ao Desp. Aves, referente à 12ª jornada da Liga (domingo às 20h00).



Marcel Keizer, treinador leonino, ficou encantado com o golo do jovem extremo na partida frente ao Rio Ave e, segundo apurou o CM, pondera dar-lhe uma oportunidade no onze inicial, no lugar de Diaby.



Caso a titularidade não surja na partida frente aos avenses, é quase certo que Jovane seja primeira aposta no jogo com o Vorskla, na próxima semana (quinta-feira), referente à última jornada da fase de grupos da Liga Europa.



Não terá sido apenas o fabuloso golo apontado em Vila do Conde que agradou a Keizer. Também a atitude do jogador de 20 anos, de origem cabo-verdiana mas já com nacionalidade portuguesa, conquistou o técnico.



A forma como aborda os lances e a decisão com que parte para ações de um contra um e de finalização têm sido elogiados internamente pelo treinador, sabe o CM.



Neste detalhe, tem inclusivamente marcado pontos em relação a Diaby, cuja exibição em Vila do Conde não foi particularmente entusiasmante. Keizer elogiou publicamente o golo de Jovane, mas falou também de aspetos a melhorar na equipa, num discurso que pode ter que ver com eventuais alterações.



Jovane tem sido nesta época, primeiro com José Peseiro e depois com Keizer, um ‘joker’ que joga a partir do banco.



Entra quase sempre bem na equipa, agita, marca golos (4 nesta época), faz assistências (duas) e cria oportunidades para si e para os companheiros.