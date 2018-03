Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem ciclista morre em acidente nos Açores

Samuel Lima, de 22 anos, foi colhido por um carro durante um treino.

19:27

Samuel Lima, um jovem ciclista de 22 anos morreu este sábado ao final da manhã após ter sofrido um acidente provocado por uma viatura, na estrada regional da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, Açores.



A PSP confirmou o óbito e está a investigar as causas do acidente. Numa primeira análise foi referido que a viatura efetuou uma ultrapassagem a uma manada de vacas e atingiu o ciclista, que não conseguiu resistir ao impacto e acabou por falecer no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



A vítima deste acidente é um jovem ciclista que representava a equipa Bike Mais e deveria participar domingo numa prova nas Sete Cidades. O evento desportivo acabou por cancelado na sequência deste acidente.



A Associação de Ciclismo dos Açores emitiu um comunicado a lamentar a morte do jovem ciclista. "Fomos todos apanhados de surpresa na manhã deste sábado com a noticia do atropelamento mortal do jovem Samuel Lima, atleta da Bike Mais, que se encontrava a realizar um dos seus treinos matinais. O momento é de luto, e desejamos à família e amigos do Samuel a maior força neste momento de grande dor."