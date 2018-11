Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem espanhol Brahim Díaz bisa na vitória do City na Taça da Liga

Manchester City junta-se assim, nos 'quartos' da competição, a Chelsea, Arsenal, Tottenham, Bournemouth, Burton Albion e Middlesbrough.

22:26

O jovem futebolista espanhol Brahim Díaz, ainda pouco utilizado este ano pelo Manchester City, foi esta quinta-feira o grande protagonista no Etihad Stadium, ao apontar os dois golos da vitória sobre o Fulham, para a Taça da Liga.



Com apenas 19 anos, o avançado espanhol tem sido utilizado nos escalões jovens, mas esta quinta-feira foi-lhe dada a oportunidade de jogar e não deixou escapar a ocasião para brilhar, com golos aos 18 e 65, que selaram a passagem aos quartos de final.



Brahim foi a opção para a ala direita, com o habitual titular dessa posição, o português Bernardo Silva, sentado no banco de suplentes e a não ser lançado no jogo.



Mesmo dando descanso a muitas das suas vedetas - nada menos do que 10 dos que enfrentaram o Tottenham na segunda-feira agora ficaram de fora -, o City não deu descanso ao Fulham e foi somando ocasiões que poderiam ter justificado um resultado mais desnivelado.



Só falta conhecer uma equipa, que sairá do Leicester - Southampton, adiado para 27 de novembro pela morte do presidente dos 'foxes', Vichai Srivaddhanaprabha, em acidente de helicóptero, no passado sábado.