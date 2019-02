Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem nadadora japonesa que ganhou seis medalhas nos Jogos Asiáticos revela ter leucemia

Atuação nos últimos Jogos Asiáticos fez dela a primeira mulher a ser destacada como atleta mais valiosa da competição.

12.02.19

A nadadora japonesa Rikako Ikee, que conquistou seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos de Jacarta em 2018, revelou esta terça-feira que padece de leucemia, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.



A nadadora, de 18 anos, submeteu-se um exame médico no Japão e foi diagnosticada com este tipo de cancro que afeta os leucócitos, as células brancas do sangue.



"Ainda acho difícil acreditar e estou confusa, mas é uma doença que pode ser curada se for tratada adequadamente", afirmou Ikee na sua mensagem.



A nadadora será "obrigada a desistir de participar na competição nacional do Japão" e terá um tempo de repouso para se concentrar no tratamento.



"Vou me esforçar para mostrar uma Rikako Ikee mais forte do que antes", acrescentou a japonesa, que pede o apoio dos fãs.



Ikee, natural de Tóquio, é uma das revelações da natação japonesa e mundial.



A sua atuação nos últimos Jogos Asiáticos fez dela a primeira mulher a ser destacada como atleta mais valiosa da competição, ou seja, MVP (Most Valuable Player).