Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem nadadora japonesa Rikako Ikee sofre de leucemia

Ikee tornou-se a primeira nadadora a conquistar seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos.

12.02.19

A nadadora japonesa Rikako Ikee, de 18 anos, sofre de leucemia, anunciou esta terça-feira a própria vencedora de seis medalhas de oro nos Jogos Asiáticos de 2018 na sua conta no Twitter.



"Após um mal-estar, regressei imediatamente da Austrália e, após alguns exames, foi-me diagnosticada uma leucemia. Ainda não consigo acreditar", escreveu Rikako Ikee, assumindo "renunciar a participar nos campeonatos nacionais do Japão [em abril]", para descansar e concentrar-se no tratamento para "superar, assim que possível" desta doença.



Ikee tornou-se a primeira nadadora a conquistar seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos, na edição de 2018, disputada em Jacarta, onde também arrecadou duas medalhas de prata. Melhor registo só foi alcançado pelo atirador norte-coreano So Gin Man, que, em 1982, na competição asiática conquistou sete títulos e um total de oito metais.



"Vou esforçar-me para mostrar uma Rikako Ikee mais forte do que antes", rematou a nadadora, que era apontada como uma das favoritas nos 200 metros mariposa para os Mundiais de 2019, que vão ser disputados na Coreia do Sul.