Jovem promessa do Ajax morre aos 16 anos vítima de acidente de carro

Noah Gesser, jovem futebolista dos escalões de formação do Ajax, de apenas 16 anos, morreu esta sexta-feira à noite, vítima de um acidente de viação. A notícia foi confirmada por um porta-voz do clube à agência de notícias holandesa ANP.O acidente teve lugar na cidade de Ijsselstein. O carro em que seguia chocou de frente com uma camioneta e as lesões que o jovem sofreu acabaram por ser fatais. O segundo ocupante do seu carro também faleceu. O condutor do outro veículo foi transportado ao hospital, mas não corre perigo de vida.Noah Gesser chegou ao Ajax em 2018, oriundo do Alphense Boys. Era visto como um futebolista com enorme potencial, que chegou a estar também na mira do Feyenoord.