Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens do Sporting também goleiam

Equipa de Marcel Keizer controlou sempre a partida e terminou a fase de grupos da Liga Europa com um recorde de 13 pontos.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting abrilhantou a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa com um recorde de 13 pontos na fase de grupos, depois de golear o Vorskla Poltava, por 3-0, num jogo em que Marcel Keizer promoveu a estreia de jovens como Pedro Marques, Thierry Correia e Bruno Paz, que se juntaram a uma equipa que já tinha Jovane e Miguel Luís a jogarem de início.



Marcel Keizer promoveu uma revolução na equipa. Dos habituais titulares só Coates, Bruno Fernandes e Acuña estiveram em campo. É certo que o Vorskla é um adversário modesto de uma terceira ou quarta divisão europeia, mas a verdade é que o treinador holandês soube aproveitar a partida para fazer um batismo de fogo aos jovens leões. E estes corresponderam com garra e determinação.



O golo de Montero (17’) tornou tudo mais fácil, num jogo que acabou por revelar-se de sentido único. O jovem Miguel Luís, de 19 anos, que já tinha sido lançado por Tiago Fernandes, estreou-se a marcar (2-0), naquela que foi a melhor jogada da partida, com Coates, Mané e Bruno Fernandes em destaque.



Os leões colocaram o Vorskla em banho-maria. Sempre que aumentavam a chama desmoronavam a equipa ucraniana. De tal forma que Ardin Dallku, perante a ação de Montero, introduziu a bola na própria baliza, fazendo o 3-0.



Após o intervalo, Keizer geriu o plantel. Lançou Pedro Marques, Thierry Correia e Bruno Paz. E os jovens sentiram que se tratava de uma oportunidade de uma vida. Agarraram- -na. Não faltou atitude, mas a ânsia de estreias memoráveis condicionou Pedro Marques (84’) e Thierry Correia (85’), que perante o golo tremeram.



O Sporting passou com distinção a fase de grupos com o tal recorde de 13 pontos e já amealhou quase seis milhões de euros na Liga Europa. Mas mais do que isso, Keizer percebeu a verdadeira dimensão do plantel, o que poderá fazer repensar os reforços de janeiro.



Com cinco vitórias consecutivas na era Keizer, os leões conhecem o adversário dos 16 avos de final na segunda-feira.



ANÁLISE

20 golos em 5 jogos

O Sporting de Marcel Keizer continua a somar goleadas. Em cinco jogos marcou 20 golos: Lusitano (4-1), Qarabag (6-1), Rio Ave (3-1) e Desp. Aves (4-1). Mais os 3-0 de ontem.



Vorskla Poltava

O Vorskla Poltava não está à altura de disputar uma Liga Europa. Para a UEFA a presença dos ucranianos é um negócio. Mais dinheiro, mais um país, mas não há qualidade.



Penálti sobre Marques

Pedro Marques ficou a reclamar uma grande penalidade, após ter sido rasteirado. Este é o erro mais grave da equipa de arbitragem que até esteve segura e bem nos fora de jogo.