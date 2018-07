Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens leões em destaque na Suíça

Geraldes, Matheus e Jovane em destaque num exame em que até deu para Castaignos marcar.

Por João Pedro Óca | 08:15

O Sporting despediu-se do estágio da Suíça com a barriga cheia de golos, após uma vitória, por 4-1, que dá moral extra, mas que não serviu para muito mais do que isso. O Stade-Lausanne, do 3º escalão da Suíça, não foi o adversário ideal para testar a identidade do Leão que mostrou, mais uma vez, sinais animadores, apesar de ainda faltarem aparecer Bruno Fernandes ou Nani.



Os destaques vão para os Leõezinhos Geraldes, Matheus Pereira e Jovane Cabral que, com a sua qualidade e irreverência, provam que merecem mais destaque esta época.



O trio assumiu o protagonismo na melhor fase do jogo (que se realizou à porta fechada) - a 1ª parte. Castaignos fez 1-0 aos 2’ numa jogada que o próprio iniciou e finalizou e na qual contou com a classe de Geraldes e Matheus. Perante as facilidades concedidas pelos suíços, os leões aproveitaram para construir um resultado folgado e sacar uns coelhos da cartola.



Como no lance do 2-0 em que Geraldes, pleno de intenção, levantou a bola sobre um adversário e fuzilou o guarda-redes. Seguiu-se o terceiro, da autoria de Mattheus Oliveira, e o quarto apontado por Jovane Cabral, após um passe de morte de Chico Geraldes. Para o resultado ficar fechado faltava o Stade-Lausanne reduzir, na sequência de um canto, por Matri.



Na 2ª parte, saltaram à vista os tais problemas de identidade. Muitos erros, passes falhados e falta de entrosamento. O baixo ritmo competitivo do oponente e o cansaço não podem justificar tão pouco rendimento.



Benedito avança para as eleições

João Benedito vai apresentar a candidatura à presidência do Sporting na próxima quinta-feira.



O ex-capitão de futsal dos leões pretendia dar este passo numa altura em que sentisse que o seu projeto estava consolidado e já decidiu que vai a votos no próximo dia 8 de setembro.



Invoca nulidades e atrasa sanção

Bruno de Carvalho e Carlos Vieira invocaram nulidades no processo disciplinar, para atrasar a decisão da Comissão de Fiscalização. Os dois elementos da direção destituída, que já anunciaram a intenção de se candidatarem, separadamente, querem evitar que a decisão seja proferida até dia 8 de agosto. Defendem ambos que a suspensão preventiva não lhe retira os direitos de sócio e não os impede de formalizar a candidatura.



Nada garante, porém, que consigam adiar a decisão final do processo disciplinar. As duas testemunhas arroladas pela direção destituída já foram ouvidas e revelaram que apenas um elemento da anterior direção se opôs à nomeação de uma comissão transitória.



Não foi o caso de Bruno de Carvalho e Carlos Vieira que assinaram a ata formalizando a Comissão. Ambos arriscam agora ser suspensos por um ano, por terem constituído o órgão presidido por Elsa Judas e que o tribunal disse ser ilegal.