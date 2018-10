Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovic brilha na 'Bundesliga' e marca cinco pelo Eintracht

Jogador emprestado pelo Benfica é, neste momento, o melhor marcador da liga alemã.

22:57

O Eintracht Frankfurt venceu esta sexta-feira o Fortuna Dusseldorf por 7-1, na liga alemã de futebol, uma goleada pesada em que teve papel preponderante o jovem sérvio Luka Jovic, emprestado pelo Benfica na época passada ao clube germânico.



A dupla de avançados do Eintracht esteve, de resto, 'endiabrada', já que os outros dois golos da equipa da casa foram 'assinados' pelo francês Sebastian Haller - aos 20, de grande penalidade, e aos 50.



Quanto a Jovic, marcou aos 26, 34, 55, 69 e 72, o que o 'catapulta' para melhor marcador da 'Bundesliga' até ao momento, com sete golos, mais um do que o espanhol Paco Alcacer, do Borussia Dortmund.



O golo de 'honra' do Fortuna Dusseldorf foi de Muslija, aos 86 minutos.



O jogo, que marca o arranque da oitava jornada da 'Bundesliga', permite ao Eintracht subir ao sexto lugar, com 13 pontos, ao passo que o Fortuna desce a último, com os mesmos cinco pontos que tinha, mas agora pior diferença de golos face aos clubes com quem está empatado.