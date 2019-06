Jovic confirmado no Real Madrid. Benfica vai receber 12 milhões de euros

Luka Jovic vai jogar no Real Madrid a partir da nova época de 2019/2020. O sérvio vai vestir a camisa branca pelas próximas seis temporadas após o clube chegar a acordo com o Eintracht Frankfurt para sua transferência, no valor de 60 milhões mais objetivos .



O Benfica vai receber 12 milhões de euros, devido ao acordo fechado entre os alemães e portugueses, segundo avança o jornal espanhol AS.







Ver comentários