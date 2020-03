Jovic envolto em polémica por suposta 'fuga' em período de quarentena

O sérvio Luka Jovic foi esta quinta-feira alvo muitas críticas por ter viajado para Belgrado para festejar o aniversário da namorada e não ter cumprido as ordens do Real Madrid para permanecer em quarentena, medida imposta aos membros o clube após o caso positivo de coronavírus no basquetebolista Trey Thompkins.



Contudo, fonte próxima do jogador garante a Record que Jovic "está em Belgrado deste sexta-feira, antes de ser decretado estado de alarme em Espanha e devidamente autorizado pelo Real Madrid".





O 'Bild' escreveu mnesmo que o jogador regressou ao seu país para festejar o aniversário da namorada. "Em vez de se recolher, divertiu-se por toda a cidade de Belgrado". Mas a mesma fonte ligada ao antigo avançado do Benfica nega que tenha sido esse o objetivo e esclarece que "é impossível sair à noite em Belgrado porque a cidade também está em estado de alarme e a partir das 20 horas tudo está fechado". "Ele vive com a namorada, não precisa de ir a Belgrado festejar o aniversário dela que foi ontem", adiantou a fonte a Record.