Jürgen Klopp faz revelação surpreendente: "Adoro ver a liga portuguesa"

Jürgen Klopp revelou, num vídeo publicado pelo Liverpool nas redes sociais, ser um seguidor atento do campeonato português e deixou elogios ao trabalho desenvolvido pelos treinadores no nosso país.



"Uma liga que adoro ver, que provavelmente não é a mais famosa, é portuguesa. Veem-se sempre boas inovações, bons jogadores e bons treinadores. É uma liga muito interessante. Tem uma filosofia apropriada, muitos clubes fazem coisas muito inteligentes para educar e treinar os jogadores. Por isso, é muito, muito interessante", considerou o técnico, de 53 anos, num vídeo em que faz algumas revelações relacionadas com gostos e preferências pessoais.

