Juan Carlos Osorio anunciado como selecionador do Paraguai

Treinador chegou a ser apontado como possível selecionador sul-coreano.

O treinador colombiano de futebol Juan Carlos Osorio foi esta segunda-feira anunciado como novo selecionador do Paraguai, com a responsabilidade de preparar a equipa para a Copa América2019, no Brasil, e a qualificação para o mundial do Qatar2022.



Em comunicado, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) anunciou ter chegado a acordo com o técnico colombiano.



Juan Carlos Osorio, de 57 anos, deixou em julho deste ano o cargo de selecionador do México, que tinha assumido em 2015, levando a seleção aos quartos de final da Copa América de 2016, às meias-finais da Taça das Confederações de 2017 - perdendo no jogo de atribuição do terceiro lugar com Portugal, por 2-1, após prolongamento - e aos oitavos de final do Mundial2018, derrotada pelo Brasil.



Antes, o técnico comandou equipas como São Paulo, Atlético Nacional, Puebla, Once Caldas, New York Red Bulls, Chicago Fire e Millionarios.



Recentemente, o nome de Juan Carlos Osorio chegou a ser apontado como possível selecionador sul-coreano, cargo que viria a ser ocupado pelo português Paulo Bento.