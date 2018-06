Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juan Quintero em alta no Mundial

Esquerdino assinou pelos dragões, em 2013, tendo custado no total 9,5 milhões.

Por Filipe António Ferreira | 08:29

Juan Quintero, de 25 anos, está em alta no Mundial e o Real Madrid mostra interesse no médio colombiano que pertence ao FC Porto.



O esquerdino representa atualmente o River Plate da Argentina por empréstimo dos dragões. O emblema de Buenos Aires tem uma opção de compra de quatro milhões de euros.



E face a este assédio o River vai desembolsar o valor previsto no contrato de cedência para poder vendê-lo por um valor substancialmente superior.



Ainda na atualidade portista, a imprensa turca deu conta do interesse do Besiktas no regresso do camaronês Aboubakar.