Portuguesa Telma Monteiro é vice-campeã de Judo na Europa

Telma Monteiro conquistou esta quinta-feira a medalha de prata no Europeu (-57 kg), ao perder na final com a húngara Hedvig Karakas, na competição que decorre em Praga, na República Checa.A olímpica portuguesa, de 34 anos, disputou a sua sétima final em Europeus, competição em que agora conta com cinco títulos, duas medalhas de prata e sete de bronze, tendo obtido medalhas em todas as participações anteriores, desde os 18 anos, a partir de 2004.Recorde-se que antes de vencer Perisic (número 33.ª do mundo), em pouco menos de 30 segundos, Telma Monteiro (11.ª do ranking mundial) já tinha derrotado a holandesa Sanne Verhagen (23.ª) e a polaca Júlia Kowalczyk (16.ª), ambas por 'ippon'.