Judoca Célio Dias assume homossexualidade

27.02.18

"Sempre me entendi como homossexual", começou por revelar o judoca Célio Dias em entrevista ao jornal Record . O desportista fez questão de sublinhar que gostar de homens não o define enquanto pessoa, mas que foi algo que teve de aceitar ao longo do tempo.O português, que participou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, afirmou que houve uma altura em que percebeu que não fazia sentido continuar a esconder que não gostava de mulheres de uma forma romântica. "Posso ser perfeitamente feliz como qualquer outra pessoa", disse.Célio Dias não descarta a possibilidade de vir a integrar movimentos como o LGBT (Lésbicas, Gays, Transexuais e Bissexuais), de forma a conseguir ajudar outras pessoas a aceitarem-se e posteriormente a conseguirem integrar-se "melhor na sociedade". Para este é importante não ter medo do que os outros possam pensar.O atleta ainda mencionou que sofre de uma síndrome esquizo compulsiva, que o levou a sofrer de depressão durante um período de tempo. "Tentei suicidar-me duas vezes, mas felizmente consegui superar", contou. Célio esteve internado durante quatro dias na ala psiquiátrica do Hospital Garcia da Orta, em Almada, onde recebeu tratamento e a medicação necessária.