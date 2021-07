Judoca Patrícia Sampaio apura-se para a segunda ronda de -78 kg

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio venceu esta quinta-feira o seu combate de estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e apurou-se para a segunda ronda da categoria de -78 kg, ao derrotar a venezuelana Karen Leon.

Patrícia Sampaio, 18.ª do 'ranking' mundial, venceu a sua adversária, 33.ª e apurada para os Jogos graças à quota continental, por ippon, a 01.09 minutos do fim.

Na segunda eliminatória, a judoca lusa vai defrontar a alemã Anna-Maria Wagner, campeã mundial em título, com quem já lutou em cinco ocasiões, com um saldo de duas vitórias, no início do último ano, e três derrotas.