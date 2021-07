Juiz Carlos Alexandre mantém Vieira na prisão por duvidar das ações do Benfica

Luís Filipe Vieira foi esta manhã notificado da decisão de Carlos Alexandre que o mantém em prisão domiciliária.O juiz não aceita a caução que apresentou dizendo que as ações do Benfica podem valer menos a qualquer momento. O ex presidente dos encarnados tinha apresentado uma caução conjunta com o filho Tiago. Entregou as ações do Benfica, que neste momento valem mais de três milhões de euros, e dois imóveis, avaliados em 1,2 milhões e 400 mil. Queria cobrir a sua própria caução e a do filho Tiago, que tem de entregar 600 mil euros.