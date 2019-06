Juiz define crimes que atingem Benfica

No acórdão que condena o FC Porto e Francisco J. Marques em mais de dois milhões de euros de indemnização, o juiz define os crimes que podem ser imputados ao Benfica. Fá-lo ao comparar o processo dos mails com uma notícia conhecida anos antes e que atingia o Sporting.Estava em causa a acusação de um crime de fraude fiscal e os tribunais decidiram condenar um jornalista ao pagamento de uma indemnização de mais de 80 mil euros.O juiz do Tribunal Cível do Porto escreve que as condutas alegadamente reveladas pelo Benfica são muito mais graves. E enumera: apoio material a claques desportivas; anuência a solicitações de "bilhetes baratos"; corrupção desportiva e tráfico de influências junto dos árbitros; espionagem e devassa da vida privada; recurso a bruxaria como garante de melhores resultados desportivos; invasão informática aos dados e informações pessoais de Jorge Jesus.É aqui que o magistrado considera que muitas destas informações têm manifesto interesse público e por isso os valores indemnizatórios têm de ser inferiores.Sobre os valores pedidos pelo Benfica - e os danos desportivos - o juiz ironiza. Lembra que não foi seguramente por causa dos programas do Porto Canal que os encarnados perderam por 5-0 contra uma modesta equipa suíça na Liga dos Campeões (Basileia).O FC Porto continua proibido de divulgar mails que estejam relacionados com o Benfica. A decisão terá de ser acatada pelos portistas até ao trânsito em julgado da decisão agora proferida e que deverá ter recurso de ambas as partes. Os azuis-e-brancos foram os primeiros a confirmá-lo, tanto mais que foram condenados no processo. O caso pode ainda arrastar-se vários anos nos tribunais. Ao mesmo tempo, corre em paralelo um processo-crime que ainda se mantém em inquérito. O Benfica é suspeito de corrupção.