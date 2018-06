Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz menciona Bruno de Carvalho em despacho sobre agressões em Alcochete

Magistrado diz que comentários do presidente do Sporting potenciaram clima que se vive no clube.

15:00

O juíz que decretou a prisão preventiva dos agressores de Alcochete falou de Bruno de Carvalho no último despacho sobre o caso. Avança a TVI24 que, no documento, o magistrado diz que os comentários proferidos pelo presidente do Sporting sobre a atitude dos jogadores potenciaram o clima de animosidade entre a Juve Leo, os jogadores e a equipa técnica.



Para além disso, toda esta situação pode afetar a participação de Portugal no Mundial de futebol, que começa esta sexta-feira na Rússia.



No despacho, onde são fixadas as medidas de coação a Fernando Mendes, é dito que o ex-chefe da Juve Leo organizou o ataque à Academia do Sporting, 15 de maio.