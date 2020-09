Juíza atingida por bolada de Djokovic ameaçada de morte

A juíza de linha do US Open, em ténis, atingida no pescoço por uma bola atirada por Novak Djokovic está a ser ameaçada de morte por alegados fãs do sérvio.A desqualificação do nº 1 do mundo nos oitavos de final com o espanhol Carreña-Busta, no domingo, motivou uma onda de reações contra Laura Clark, acusada de exagerar na reação.