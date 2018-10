Juíza da Casa Pia vai fazer instrução do caso e-toupeira

Numa primeira distribuição, o caso terá sido entregue ao juiz Ivo Rosa, mas passou para a juíza Ana Peres.

A fase de instrução do processo E-toupeira vai decorrer no Tribunal Central de Instrução Criminal. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO , o Ministério Público remeteu para aquele tribunal os autos do processo, considerando que mesmo é que tinha competência para esta fase processual. Numa primeira distribuição, o caso terá sido sorteado ao juiz Ivo Rosa, porém este, após decisão do Conselho Superior da Magistratura, ficará em exclusivo com a Operação Marquês e o caso dos colégios GPS. Sendo assim, será a juíza Ana Peres, que presidiu ao colectivo que julgou o processo da Casa Pia, a realizar a instrução.