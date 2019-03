Julgamento de dirigentes do FC Porto por queixa do Benfica arranca na quinta-feira

Tribunal do Porto marcou datas para caso em que o Benfica se queixa de prejuízos pela divulgação de emails no Porto Canal.

Em causa está um pedido cível de 17,5 milhões de euros pelo Benfica devido a danos de imagem causado pela divulgação dos

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto anunciou esta sexta-feira que arranca no próximo dia 7 de março (quinta-feira) o julgamento do caso em que o Benfica acusa a SAD do FC Porto e vários responsáveis do clube de causarem avultados danos às águias por terem sido revelados no Porto Canal várias mensagens internas dos lisboetas.emailsSão arguidos no processo a SAD do FC Porto, o presidente da SAD e do clube, Pinto da Costa, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques. Também a FCP Média, empresa detentora do Porto Canal, é arguida no processo.O tribunal detalha em comunicado que, "caso não ocorram incidentes processuais, está prevista a inquirição das testemunhas arroladas pelos autores nos dias 7 e 9 de Março e a inquirição das testemunhas arroladas pelos réus nos dias 28 e 29 de Março".Benfica e FC Porto falharam o acordo que permitia evitar o julgamento , pelo que o caso vai mesmo ser apreciado na comarca do Porto.