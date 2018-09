Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento do processo 'Jogo Duplo' adiado devido à ausência de testemunha

Adiamento foi agendado para 01 de outubro, pelas 14h30, no mesmo Campus.

O julgamento dos 27 arguidos no processo denominado de 'Jogo Duplo', relacionado com viciação de resultados de futebol, foi esta segunda-feira adiado devido à ausência justificada de uma testemunha no caso, com nova sessão agendada em 11 de outubro.



No Campus da Justiça, em Lisboa, o coletivo de juízes explicou aos arguidos presentes, entre os quais Carlos Silva, conhecido como 'Aranha' e elemento da claque Super Dragões, e Gustavo Oliveira, empresário, que a testemunha Samuel Correia, treinador adjunto do Leixões na época 2015/2016, faltou à sessão devido ao falecimento do pai.



Com o adiamento agendado para 01 de outubro, pelas 14h30, no mesmo Campus, a sessão será destinada para acareação e, posteriormente, em 29 do mesmo mês e em 19 de novembro para produzir provas ou alegações.



O julgamento relacionado com viciação de resultados na II Liga de futebol profissional arrancou em 22 de fevereiro no Tribunal Central Criminal de Lisboa.



Entre os arguidos no processo estão jogadores do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, assim como dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas.



Em causa, estão crimes de associação criminosa em competição desportiva, corrupção ativa e passiva em competição desportiva e apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas.



Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), entre agosto de 2015 e 14 de maio de 2016, os arguidos "constituíram um grupo dirigido à manipulação de resultados de jogos das I e II ligas de futebol ('match fixing') para efeito de apostas desportivas internacionais", através de "um esquema de apostas fraudulentas de caráter transnacional", envolvendo empresários asiáticos, nomeadamente da Malásia.