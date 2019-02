Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça europeia anula decisão que obrigava clubes espanhóis a devolverem verbas

Tribunal Geral da União Europeia comunicou "a anulação da decisão da Comissão Europeia (CE)".

Por Lusa | 11:20

A justiça europeia anulou esta terça-feira uma decisão da Comissão Europeia (CE), que obrigava quatro clubes espanhóis, entre os quais o Real Madrid e o FC Barcelona, a devolverem verbas que foram consideradas ajudas estatais indevidas.



Em comunicado, o Tribunal Geral da União Europeia comunicou "a anulação da decisão da Comissão Europeia (CE)", datada de julho de 2016, que "qualificou de ajudas do estado o regime fiscal aplicado a quatro clubes de futebol profissional espanhóis".



A Comissão Europeia considerou que Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna e Athletic Bilbau beneficiaram de apoios públicos indevidos, infringindo as regras de auxílios do Estado a empresas privadas, no âmbito da legislação da União Europeia.



Segundo a CE, os quatro clubes receberam o mesmo tratamento que é dado a organizações sem fins lucrativos, beneficiando, por isso, indevidamente, de uma taxa reduzida de impostos durante mais de 20 anos.



Na apreciação do Tribunal Geral da União Europeia, a CE "cometeu um erro na apreciação dos factos e não conseguiu provar que o regime aplicado conferiu vantagens aos beneficiários".