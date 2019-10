Juve Leo diz que está proibida pelo Sporting de levar o seu material para o estádio

A Juventude Leonina garantiu que foi proibida pela direção do Sporting de levar para o Estádio de Alvalade e para o Pavilhão João Rocha todo o seu material de apoio às equipas. "Está proibida a entrada no nosso Estádio e Pavilhão, da Faixa da Juventude Leonina, Bandeiras, Tambor, Megafone e todo material usado pela claque que serve de apoio às nossas equipas, proibições essas que só vinham acontecendo nos estádios adversários, mas que agora acontecem na nossa própria casa", disse a claque em comunicado.A Juve Leo acrescenta que estão também canceladas as gamebox para sócios. "Tentámos saber a solução, para que os sócios com gamebox paga possam assistir aos jogos, mas fomos informados que a Direção não sabe se devolve o dinheiro ou se faz um upgrade das mesmas", relatou a claque.Trata-se de mais um episódio de tensão entre a claque e a direção do Sporting, depois de no domingo ter sido anunciado o fim dos apoios à Juve Leo e ao Directivo Ultras XXI.Informação :A Associação Juventude Leonina, informa todos os nossos sócios e simpatizantes, que recebemos hoje, por telefone, através do OLA (oficial de ligação aos adeptos), as seguintes medidas tomadas pela Direção do Nosso Sporting Clube de Portugal:- Está proibida a entrada no nosso Estádio e Pavilhão, da Faixa da Juventude Leonina, Bandeiras, Tambor, Megafone e todo material usado pela claque que serve de apoio às nossas equipas, proibições essas que só vinham acontecendo nos estádios adversários, mas que agora acontecem na nossa própria casa.Estão desde já, também canceladas, as gamebox de sócios, compradas através da Juventude Leonina.Tentámos saber a solução, para que os sócios com gamebox paga, possam assistir aos jogos, mas fomos informados que a Direção não sabe se devolve o dinheiro ou se faz um upgrade das mesmas.A Direção da Juventude Leonina, tudo está a fazer, para com a maior brevidade possível, resolver esta situação.Aos nossos atletas deixamos a promessa de os continuar a apoiar sempre...PORQUE A NOSSA VOZ NINGUÉM CALA E A NOSSA PRESENÇA NINGUÉM TIRA!A Direção.