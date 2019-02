Claque Juventude Leonina avisa jogadores do Sporting

Leões defrontam este domingo o Braga num jogo que pode ditar o afastamento da luta pelo terceiro lugar.

A claque do Sporting, Juventude Leonina, que esteve envolvida na invasão a Alcochete , voltou esta semana a avisar os jogadores leoninos dada a falta de entrega no jogo da Liga Europa frente ao Villareal."Pior que os preços exagerados, pior que entradas tardias, pior que a UefaMafia... pior?! Só mesmo a falta de entrega desta equipa! Vocês não são dignos de usarem a nossa camisola", pode ler-se numa publicação feita pela claque no Facebook.Vários membros da claque foram fotografados com cara tapada e a fazer gestos provocatórios e intimidatórios.O Sporting joga este domingo frente ao Sp. de Braga num jogo que pode ditar o afastamento dos leões da luta pelos três primeiros lugares da liga.