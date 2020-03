Juventus anuncia que Cristiano Ronaldo vai permanecer na Madeira devido ao coronavírus

Ao contrário da informação veiculada durante a tarde pelo 'Tuttosport', que dava conta de que Cristiano Ronaldo iria regressar a Itália na quinta-feira pela manhã num voo privado, a Juventus comunicou ao início da noite que o avançado português permanecerá no Funchal à espera de novidades relativas à situação em torno do coronavírus.



"Cristiano Ronaldo não treinou e permaneceu na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde", pode ler-se no comunicado da Vecchia Signora, publicado algumas horas antes daquele no qual foi confirmado o caso positivo de Daniele Rugani, o primeiro jogador da Serie A a acusar o COVID-19.

