Juventus bate Nápoles e dispara para o título em Itália

Cristiano Ronaldo ficou em branco no triunfo da 'vecchia signora'.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

A Juventus venceu este domingo o segundo classificado, o Nápoles, e aumentou para 16 a vantagem no topo da classificação.



Ronaldo voltou a ficar em branco no triunfo que deixa a vecchia signora muito perto de conquistar o seu oitavo título consecutivo.



A Juve, com CR7 e Cancelo no onze, ficou em vantagem numérica logo aos 25 (expulsão do guardião Meret) e logo a seguir marcou o 1-0 num livre de Pjanic.



Antes do intervalo Can fez o 2-0.



Com Ronaldo mais uma vez apagado, o Nápoles reduziu por Callejón e tentou inverter o rumo do jogo mas em vão.