Adensa-se o mistério em Turim. Cristiano Ronaldo começou ontem o jogo da Juventus no terreno da Udinese (jornada inaugural da Liga Italiana) no banco de suplentes, o que faz aumentar os rumores de uma possível saída.De tal forma que, ainda antes do começo do jogo, Pavel Nedved, diretor desportivo da Juve, teve de explicar a ocorrência. “Foi uma decisão partilhada com o jogador, não é preciso recorrer a sensacionalismo. É normal no início de época a condição física ainda não estar no seu melhor”. Normal ou não, o certo é que CR7 não deixou de mostrar má cara no banco, mantendo o rosto fechado.