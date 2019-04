Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus empata em casa do Inter de Milão com golo 600 de Ronaldo

22:26

O português Cristiano Ronaldo marcou este sábado no empate 1-1 da já virtual campeã italiana Juventus em casa do Inter de Milão, para a 34.ª jornada, assinando o seu golo 600 em todas as provas oficiais de clubes.



Com os lusos Cédric Soares e João Mário no banco, o Inter Milão chegou à vantagem pelo belga Radja Nainggolan (1-1), aos sete minutos, mas Cristiano Ronaldo fez o golo do empate a 1-1 para a Juventus, aos 62, a passe de bósnio Miralem Pjanic.



O médio João Mário foi lançado pelo treinador Luciano Spalletti aos 80 minutos e dispôs na primeira descida à baliza da Juventus uma oportunidade para marcar, resolvida com dificuldade pelo guarda-redes polaco Wojciech Szczesny, para canto.



Nos minutos finais do encontro, numa jogada que falou português, João Cancelo lançou Cristiano Ronaldo e o passe letal do número sete para o brasileiro Matheus Pereira, no centro da área, foi intercetado no limite por Danilo D'Ambrosio.



A Juventus segue na liderança da Liga transalpina com 88 pontos, o que já lhe permitiu comemorar na última jornada a conquista do título, enquanto o Inter Milão é terceiro, com 62, a cinco do Nápoles, segundo posicionado, com menos um jogo.



A Roma venceu por 3-0 o Cagliari, com golos dos argentinos Federico Fazio, aos cinco minutos, e Javier Pastore, aos sete, e do sérvio Aleksandar Kolarov, aos 86, e ascendeu, à condição, ao quarto lugar, com mais dois pontos do que o AC Milan (com menos um jogo).



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o 'aflito' Empoli esteve em vantagem em casa do Bolonha, com um golo do croata Marko Pajac, aos 17 minutos, mas acabou por perder por 3-1, com golos de Roberto Soriano, aos 51, Riccardo Orsolino, aos 82, e Nicola Sansone, aos 90+5.



O Bolonha sege tranquilo na 14.ª posição, com 37 pontos, enquanto o Empoli, com quatro jornadas por disputar, segue no 18.º e antepenúltimo posto, com 29, em zona de despromoção.