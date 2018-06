Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus faz proposta por Cristiano Ronaldo

Jogador está de saída do Real Madrid.

A Juventus quer contratar Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional.



Segundo apurou o CM, a equipa italiana terá mesmo já feito uma proposta ao Real Madrid.



A formação italiana junta-se aos franceses do PSG, que também procuram contar com o avançado português.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo, depois da final da Liga dos Campeões em Kiev, abriu a porta à saída do Santiago Bernabéu. Desde então muitas são as grandes equipas europeias que cobiçam o internacional português.